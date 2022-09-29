В США бывшего военного с женой обвинили в передаче секретных данных России

Министерство юстиции США в четверг объявило обвинения бывшему майору армии США Джейми Ли Генри и его жене, врачу Анне Габриелян в сговоре с целью передачи России конфиденциальных медицинских данных о военных пациентах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Обвинение утверждает, что Ли Генри и Габриелян начали шпионаж в пользу России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Так они якобы хотели помочь российскому правительству "получить представление о состоянии здоровья лиц, связанных с правительством и военными США".

В августе пара встретилась с человеком, которого считали российским чиновником, а на самом деле агентом ФБР под прикрытием. Габриелян говорила, что "оказать любую помощь России ее мотивировал патриотизм, даже если бы это означало увольнение или попадание в тюрьму".

Мужчина утверждал, что владеет информацией о предыдущей военной подготовке, которую США предоставляли Украине, благосклонно относится к России и даже думал о том, чтобы пойти добровольцем в российскую армию.

До конца августа Габриелян передала агенту ФБР информацию о нынешних и бывших военных чиновниках и их женах.

Пока неизвестно, какое наказание может грозить паре.