Генерал Ходжес – про ядерну зброю: не думаю, що Путін і його люди схильні до самогубства

Генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає малоймовірним застосування Росією тактичної ядерної зброї, оскільки це було б самогубством для Владіміра Путіна та його оточення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ходжес заявив в інтерв’ю BBC.

Він прокоментував свою попередню заяву про те, що у відповідь на застосування Росією ядерної зброї США можуть знищити російський Чорноморський флот.

"Контекст того, що я сказав про Чорноморський флот, полягав у тому, що якщо Росія зробить жахливу помилку, застосувавши тактичну ядерну зброю проти України, для Сполучених Штатів буде неможливим не відповісти. Їм доведеться відповісти, бо якщо вони цього не зроблять, Росія може скоїти це знову. За цим спостерігає Китай, Іран, Північна Корея", – пояснив генерал.

Він припустив, що серед варіантів реакції на застосування Росією ядерної зброї, які підготували США, багато були б неядерними.

"І, звісно, Кремль це знає. Тому, якщо вони це знають і усвідомлюють, що ми справді це зробимо, я вважаю малоймовірним, що вони справді застосують ядерну зброю. Я не вважаю, що Путін і люди з його оточення – якими б злими вони не були, – що вони схильні до самогубства", – зазначив Ходжес.

"І я думаю, що люди, які тримають президента Путіна у владі, думають, що після нього буде життя, і що після нього буде Росія. Тому Захід, міжнародне товариство має зосередитися на цих людях, кажучи: "Дивіться, не дозвольте йому скинути Росію зі скелі", – додав він.

Як відомо, президент РФ Владімір Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

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