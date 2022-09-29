Генерал Ходжес - о ядерном оружии: не думаю, что Путин и его люди склонны к самоубийству

Генерал в отставке, бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес считает маловероятным применение Россией тактического ядерного оружия, поскольку это было бы самоубийством для Владимира Путина и его окружения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Ходжес заявил в интервью BBC.

Он прокомментировал свое предыдущее заявление о том, что в ответ на применение Россией ядерного оружия США могут уничтожить российский Черноморский флот.

"Контекст того, что я сказал о Черноморском флоте, заключался в том, что если Россия совершит ужасную ошибку, применив тактическое ядерное оружие против Украины, для Соединенных Штатов будет невозможным не ответить. Им придется ответить, потому что если они этого не сделают, Россия может совершить это снова. За этим наблюдает Китай, Иран, Северная Корея", - пояснил генерал.

Он предположил, что среди вариантов реакции на применение Россией ядерного оружия, которые подготовили США, многие были бы неядерными.

"И, конечно, Кремль это знает. Поэтому, если они это знают и осознают, что мы действительно это сделаем, я считаю маловероятным, что они действительно применят ядерное оружие. Я не считаю, что Путин и люди из его окружения - какими бы злыми они ни были, - что они склонны к самоубийству", - отметил Ходжес.

"И я думаю, что люди, которые держат президента Путина у власти, думают, что после него будет жизнь, и что после него будет Россия. Поэтому Запад, международное общество должно сосредоточиться на этих людях, говоря: "Смотрите, не позвольте ему сбросить Россию со скалы", - добавил он.

Как известно, президент РФ Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

Читайте больше здесь: Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев.