Во Франции заметили избыточную смертность в июле: связывают с экстремальной жарой

Французский Институт статистики зафиксировал существенный рост числа смертей в июле 2022 года, что может быть связано с экстремальной жарой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

В июле во Франции в среднем умирали 1750 человек в день, тогда как в июне - в среднем 1610. Максимум за день зафиксировали 19 июля - 2098 смертей. Для сравнения, в июле 2021 года максимальное количество смертей составляло 1777. Показатель 2022 года также на 13% больше июля 2019, а в отдельных регионах - преимущественно на юге - эта разница составляет 17-19%. Разница между средними показателями в июне 2019 и 2022 года составляет всего 4%.

Для сравнения взяли и печальное лето 2003 года, когда страна тоже страдала от жары и с ней связывали смерти многих пожилых людей. В то лето всего умерли 133 069 человек, за лето 2022 года - 138 522.

Ученые осторожны с выводами о том, является ли эта разница свидетельством, что жара 2022 переносилась тяжелее, или большая смертность в июле 2022 вызвана сочетанием этого фактора и очередной волны эпидемии коронавируса. Вопрос планируют исследовать подробнее.

Напомним, в самые жаркие дни лета 2022 года температура воздуха во Франции местами превышала 40°C. Сухая жаркая погода спровоцировала масштабные лесные пожары, некоторые из них тушили неделями.

Нынешняя засуха в Европе может стать самой худшей за последние 500 лет.