Во Франции приступили к работам по реставрации поврежденных пожаром витражей Нотр-Дама
Во Франции начались работы по очистке и восстановлению витражей Собора Парижской Богоматери, сильно пострадавшего от пожара три года назад.
Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".
Большая часть витражей смогли выдержать жару и пламя, но были сильно загрязнены дымом и пылью, которые блокировали внешний свет и затемняли цветовую гамму 170-летнего стекла.
Восемь производителей стекла из Франции приступили к кропотливой работе по очистке и восстановлению 39 высоких окон в нефе, хорах, трансепте и ризнице средневекового собора.
Процесс очистки стекла включает осторожное протирание поверхности ватой, смоченной в воде и этаноле, — деликатный и повторяющийся процесс, направленный на сбор отложений без повреждения окна.
Собор был закрыт на реставрацию, так как пожар в апреле 2019 года уничтожил его крышу, а шпиль рухнул в своды.
По планам открыть собор, построенный в 12 веке, хотят в 2024 году, когда во Франции будут проходить Олимпийские игры.
Витражи Нотр-Дама были созданы архитектором Эженом Виолле-ле-Дюк, который также спроектировал 96-метровый шпиль.
Мастерская Кельнского собора в Германии также помогает в реконструкции, реставрируя витражи четырех высоких окон.