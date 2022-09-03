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Во Франции приступили к работам по реставрации поврежденных пожаром витражей Нотр-Дама

Суббота, 3 сентября 2022, 19:32

Во Франции начались работы по очистке и восстановлению витражей Собора Парижской Богоматери, сильно пострадавшего от пожара три года назад.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Большая часть витражей смогли выдержать жару и пламя, но были сильно загрязнены дымом и пылью, которые блокировали внешний свет и затемняли цветовую гамму 170-летнего стекла.

Восемь производителей стекла из Франции приступили к кропотливой работе по очистке и восстановлению 39 высоких окон в нефе, хорах, трансепте и ризнице средневекового собора.

Процесс очистки стекла включает осторожное протирание поверхности ватой, смоченной в воде и этаноле, — деликатный и повторяющийся процесс, направленный на сбор отложений без повреждения окна.

Собор был закрыт на реставрацию, так как пожар в апреле 2019 года уничтожил его крышу, а шпиль рухнул в своды.

По планам открыть собор, построенный в 12 веке, хотят в 2024 году, когда во Франции будут проходить Олимпийские игры.

Витражи Нотр-Дама были созданы архитектором Эженом Виолле-ле-Дюк, который также спроектировал 96-метровый шпиль.

Мастерская Кельнского собора в Германии также помогает в реконструкции, реставрируя витражи четырех высоких окон.

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Франция ЕвроЖизнь

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