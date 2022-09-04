Поліція Британії розробляє плани на випадок росту злочинності і заворушень через енергокризу

Британська поліція побоюється зростання злочинності, порушень громадського порядку і корупції у своїх лавах через кризу вартості життя, що виникла на тлі війни в Україні.

Про це пише видання The Times, повідомляє "Європейська правда".

Керівництво поліції розробляє плани на випадок непередбачених обставин, щоб упоратися з наслідками, коли мільйони сімей опиняться у скрутному фінансовому становищі.

Документ про відповідну національну стратегію, який проник у пресу, був підготовлений цього літа. Правоохоронці стурбовані тим, що економічні потрясіння і фінансова нестабільність можуть "викликати зростання певних видів злочинності".

Ці правопорушення включають крадіжки в магазинах, крадіжки зі зломом та викрадення транспортних засобів, а також онлайн-шахрайство та здирництво, крім того - правопорушення, "засновані на використанні фінансової вразливості".

Нагадаємо, глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що вона вживе негайних заходів для вирішення проблеми зростання цін за електроенергію та збільшення поставок енергії, якщо її буде призначено прем'єр-міністром цього тижня.

Тим часом, уряд Німеччини погодив пакет допомоги населенню на 65 млрд євро через кризу цін на енергоносії.