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Поліція Британії розробляє плани на випадок росту злочинності і заворушень через енергокризу

Неділя, 4 вересня 2022, 12:49

Британська поліція побоюється зростання злочинності, порушень громадського порядку і корупції у своїх лавах через кризу вартості життя, що виникла на тлі війни в Україні.

Про це пише видання The Times, повідомляє "Європейська правда".

Керівництво поліції розробляє плани на випадок непередбачених обставин, щоб упоратися з наслідками, коли мільйони сімей опиняться у скрутному фінансовому становищі.

Президент Євроради закликав ЄС негайно вирішити питання цін на російські енергоносії

Документ про відповідну національну стратегію, який проник у пресу, був підготовлений цього літа. Правоохоронці стурбовані тим, що економічні потрясіння і фінансова нестабільність можуть "викликати зростання певних видів злочинності".

Ці правопорушення включають крадіжки в магазинах, крадіжки зі зломом та викрадення транспортних засобів, а також онлайн-шахрайство та здирництво, крім того - правопорушення, "засновані на використанні фінансової вразливості".

Нагадаємо, глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що вона вживе негайних заходів для вирішення проблеми зростання цін за електроенергію та збільшення поставок енергії, якщо її буде призначено прем'єр-міністром цього тижня.

Тим часом, уряд Німеччини погодив пакет допомоги населенню на 65 млрд євро через кризу цін на енергоносії.

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Велика Британія Енергетика

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