Полиция Британии разрабатывает планы на случай роста преступности и беспорядков из-за энергокризиса
Британская полиция опасается роста преступности, нарушений общественного порядка и коррупции в своих рядах из-за кризиса стоимости жизни, возникшей на фоне войны в Украине.
Об этом пишет издание The Times, сообщает "Европейская правда".
Руководство полиции разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы справиться с последствиями, когда миллионы семей окажутся в тяжелом финансовом положении.
Документ о соответствующей национальной стратегии, проникший в прессу, был подготовлен этим летом. Правоохранители озабочены тем, что экономические потрясения и финансовая нестабильность могут "вызвать рост определенных видов преступности".
Эти правонарушения включают кражи в магазинах, кражи со взломом и угон транспортных средств, а также онлайн-мошенничество и вымогательство, кроме того - правонарушения, "основанные на использовании финансовой уязвимости".
Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс заявила в воскресенье, что она предпримет немедленные меры для решения проблемы роста цен за электроэнергию и увеличения поставок энергии, если она будет назначена премьер-министром на этой неделе.
Между тем, правительство Германии согласовало пакет помощи населению на 65 млрд евро из-за кризиса цен на энергоносители.