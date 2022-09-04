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Полиция Британии разрабатывает планы на случай роста преступности и беспорядков из-за энергокризиса

Воскресенье, 4 сентября 2022, 12:49

Британская полиция опасается роста преступности, нарушений общественного порядка и коррупции в своих рядах из-за кризиса стоимости жизни, возникшей на фоне войны в Украине.

Об этом пишет издание The Times, сообщает "Европейская правда".

Руководство полиции разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы справиться с последствиями, когда миллионы семей окажутся в тяжелом финансовом положении.

Президент Евросовета призвал ЕС немедленно решить вопрос цен на российские энергоносители

Документ о соответствующей национальной стратегии, проникший в прессу, был подготовлен этим летом. Правоохранители озабочены тем, что экономические потрясения и финансовая нестабильность могут "вызвать рост определенных видов преступности".

Эти правонарушения включают кражи в магазинах, кражи со взломом и угон транспортных средств, а также онлайн-мошенничество и вымогательство, кроме того - правонарушения, "основанные на использовании финансовой уязвимости".

Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс заявила в воскресенье, что она предпримет немедленные меры для решения проблемы роста цен за электроэнергию и увеличения поставок энергии, если она будет назначена премьер-министром на этой неделе.

Между тем, правительство Германии согласовало пакет помощи населению на 65 млрд евро из-за кризиса цен на энергоносители.

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Великобритания Энергетика

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