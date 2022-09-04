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В дворі будинку експрезидента Молдови Додона вночі сталась пожежа

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Неділя, 4 вересня 2022, 14:06

Вночі у Кишиневі в дворі будинку колишнього президента Ігоря Додона сталась пожежа, в результаті якої згоріла тераса.

Про це він повідомив 4 вересня у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

"Цієї ночі згоріла тераса на задньому дворі нашого будинку. З невідомої причини сталася пожежа. Дякую пожежникам, які оперативно приїхали до нас о пів на другу ночі і загасили вогонь, який легко міг перекинутися на дім", - написав Додон.

Він додав, що чекає на висновки та думки фахівців, "щоб мати ясність щодо цього дивного інциденту".

Додон із 30 травня перебуває під домашнім арештом.  Його звинувачують у пасивній корупції, незаконному збагаченні, держзраді і фінансуванні політичної партії злочинним угрупованням. Всі ці звинувачення пов'язані з так званою справою про "кульок".

У Кремлі, коментуючи справу Додона, заявили, що стурбовані "переслідуванням прихильників дружніх відносин з РФ".

Читайте більше про цю справу: Зрада президента: як Молдова дійшла до арешту Додона та що це змінить у відносинах з РФ.

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Молдова

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