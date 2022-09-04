Во дворе дома экс-президента Молдовы Додона ночью произошел пожар

Ночью в Кишиневе во дворе дома бывшего президента Игоря Додона произошел пожар, в результате которого сгорела терраса.

Об этом он сообщил 4 сентября в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошел пожар. Спасибо пожарным, которые оперативно приехали к нам в половине второго ночи и потушили огонь, который легко мог перекинуться на дом", - написал Додон.

Он добавил, что ожидает выводов и мнений специалистов, "чтобы иметь ясность относительно этого странного инцидента".

Додон с 30 мая находится под домашним арестом. Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом о "кульках".

В Кремле, комментируя дело Додона, заявили, что обеспокоены "преследованием приверженцев дружеских отношений с РФ".

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