Болгарія підвищить вартість віз для росіян

Болгарія підвищить вартість віз для російських туристів з 35 до 80 євро згідно з рішенням, прийнятим на рівні ЄС.

Про це повідомив тимчасовий міністр туризму Болгарії Ілін Димитров, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Дімітров пояснив, що вартість візи становила 80 євро, але була знижена для росіян до 35 євро, але ненадовго.

"Ця знижка зникне. Заборонити росіянам в'їзд не вийде, але віза для них подорожчає. Це рішення ЄС, з яким ми не зовсім згодні, але як члени союзу ми повинні будемо його виконувати", – додав він.

Понад 60 000 росіян відвідали Болгарію з початку року, незважаючи на відсутність прямих рейсів, припинених після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

"Біля моря росіяни. Росіяни мають близько 100 тисяч об’єктів на нашому чорноморському узбережжі. Вони в'їжджають через Туреччину, здійснюють серйозні витрати, щоб прибути до Болгарії, але все одно приїжджають", - сказав Димитров.

Дімітров також пояснив, що наразі в болгарських готелях розміщено близько 20 тисяч українських біженців, і до кінця жовтня буде зроблена спроба продовжити урядову житлову програму для розміщення українських біженців.

Він заявив, що його основне завдання – виплатити гроші готельєрам. Їм спочатку платили кошти з держбюджету, перш ніж всі витрати покрили кошти ЄС.

Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.