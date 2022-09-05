Болгария повысит стоимость виз для россиян

Болгария повысит стоимость виз для российских туристов с 35 до 80 евро согласно решению, принятому на уровне ЕС.

Об этом сообщил временный министр туризма Болгарии Илин Димитров, передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Димитров объяснил, что стоимость визы составляла 80 евро, но была снижена для россиян до 35 евро, но ненадолго.

"Эта скидка исчезнет. Запретить россиянам въезд не получится, но виза для них подорожает. Это решение ЕС, с которым мы не совсем согласны, но, как члены союза, мы должны будем его выполнять", – добавил он.

Более 60 000 россиян посетили Болгарию с начала года, несмотря на отсутствие прямых рейсов, приостановленных после вторжения России в Украину 24 февраля.

"У моря русские. У русских около 100 тысяч объектов на нашем черноморском побережье. Они въезжают через Турцию, совершают серьезные расходы, чтобы прибыть в Болгарию, но все равно приезжают", - сказал Димитров.

Димитров также пояснил, что в настоящее время в болгарских гостиницах размещено около 20 тысяч украинских беженцев, и до конца октября будет сделана попытка продлить правительственную жилищную программу для размещения украинских беженцев.

Он заявил, что его основная задача – выплатить деньги отельерам. Им сначала платили средства из госбюджета, прежде чем все расходы возместили средства ЕС.

Напомним, по итогам обсуждения 31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.