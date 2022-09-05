Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Адронному колайдеру загрожує зупиника через енергетичну кризу в Європі 

Понеділок, 5 вересня 2022, 08:37

Європейська організація ядерних досліджень (CERN) готується до можливого закриття своїх прискорювачів елементарних частинок, у тому числі Великого адронного колайдера, через дефіцит енергії в Європі.

Про це заявив голова комісії CERN з управління енергією Серж Клоде виданню The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Клоде заявив, що енергетична криза, спричинена вторгненням Росії в Україну, загрожує уповільнити експерименти на найбільшому у світі прискорювачі. 

"Нас справді хвилює стабільність мережі, тому ми робимо все можливе, щоб запобігти знеструмленню в нашому регіоні", — сказав він.

Колайдер може бути закритий у періоди пікового попиту на енергію в регіоні, оскільки CERN, який розташований на франко-швейцарському кордоні, є одним із найбільших споживачів електроенергії у Франції. 

Його робота вимагає до 200 мегават електроенергії, що становить майже третину від того, що споживає сусіднє швейцарське місто Женева. 

Тому CERN розробляє плани закриття деяких своїх прискорювачів елементарних частинок у періоди пікового попиту та розглядає можливість простою Великого адронного колайдера.

Нагадаємо, британська поліція побоюється зростання злочинності, порушень громадського порядку і корупції у своїх лавах через кризу вартості життя, що виникла на тлі війни в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Енергетика

Статті

70 тисяч проти України: чи вдасться уряду Чехії зупинити реванш "друзів Путіна"

Чеську опозицію об'єднала ненависть до уряду Петра Фіали, котрий, як там вважають, допомагає Україні ціною зниження життєвого рівня своїх громадян.
5 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Вимога на трильйони: куди заведе спроба Польщі стягнути репарації з Німеччини

Польща офіційно вимагатиме у Німеччини відшкодування за збитки, яких вона зазнала внаслідок Другої світової війни. Сума репарацій оцінена в $1,32 трлн.
2 вересня 2022 — Іван Городиський, Центр Дністрянського

Ірландське розширення НАТО: як дії РФ змусили ще одну країну думати про вступ до Альянсу

Слідом за фінами та шведами до вступу в НАТО "дозріли" в Ірландії – така ідея виглядає привабливою для більш ніж половини ірландців. Які наслідки це матиме?
2 вересня 2022 — Олександр Краєв, для Європейської правди