Адронному колайдеру загрожує зупиника через енергетичну кризу в Європі
Європейська організація ядерних досліджень (CERN) готується до можливого закриття своїх прискорювачів елементарних частинок, у тому числі Великого адронного колайдера, через дефіцит енергії в Європі.
Про це заявив голова комісії CERN з управління енергією Серж Клоде виданню The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".
Клоде заявив, що енергетична криза, спричинена вторгненням Росії в Україну, загрожує уповільнити експерименти на найбільшому у світі прискорювачі.
"Нас справді хвилює стабільність мережі, тому ми робимо все можливе, щоб запобігти знеструмленню в нашому регіоні", — сказав він.
Колайдер може бути закритий у періоди пікового попиту на енергію в регіоні, оскільки CERN, який розташований на франко-швейцарському кордоні, є одним із найбільших споживачів електроенергії у Франції.
Його робота вимагає до 200 мегават електроенергії, що становить майже третину від того, що споживає сусіднє швейцарське місто Женева.
Тому CERN розробляє плани закриття деяких своїх прискорювачів елементарних частинок у періоди пікового попиту та розглядає можливість простою Великого адронного колайдера.
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