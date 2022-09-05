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Адронному коллайдеру грозит остановка из-за энергетического кризиса в Европе

Понедельник, 5 сентября 2022, 08:37

Европейская организация ядерных исследований (CERN) готовится к возможному закрытию своих ускорителей элементарных частиц, в том числе Большого адронного коллайдера, из-за дефицита энергии в Европе.

Об этом заявил глава комиссии CERN по управлению энергией Серж Клоде изданию The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Клоде сообщил, что энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину, угрожает замедлить эксперименты на крупнейшем в мире ускорителе.

"Нас действительно волнует стабильность сети, поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить обесточивание в нашем регионе", - сказал он.

Коллайдер может быть закрыт в периоды пикового спроса на энергию в регионе, поскольку CERN, расположенный на франко-швейцарской границе, является одним из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции.

Его работа требует до 200 мегаватт электроэнергии, что составляет почти треть от того, что потребляет соседний швейцарский город Женева.

Поэтому CERN разрабатывает планы закрытия некоторых ускорителей элементарных частиц в периоды пикового спроса и рассматривает возможность простоя Большого адронного коллайдера.

Напомним, британская полиция опасается роста преступности, нарушений общественного порядка и коррупции в своих рядах из-за кризиса стоимости жизни, возникшего на фоне войны в Украине.

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Энергетика

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