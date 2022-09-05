Приватний літак, що розбився у Балтійському морі, належав німецькому бізнесмену 

Приватний літак, який упав у Балтійське море біля берегів Латвії після того, як на його супровід підняли винищувачі НАТО, належав німецькому бізнесменові Георгу Гріземанну.

Про це повідомила у понеділок його компанія Quick Air, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Я можу підтвердити, що це був приватний літак нашого власника Георга Гріземанна", - сказав представник Quick Air, чартерної компанії, що базується в Кельні.

Він відмовився підтвердити повідомлення кельнської газети "Експрес" про те, що Гріземанн був пілотом, і що його супроводжували дружина, дочка та бойфренд доньки.

Причина аварії поки що не відома.

Літак Cessna 551, зареєстрований в Австрії, вилетів з Хереса на півдні Іспанії в неділю вдень. Він прямував до Кельна, проте повернув у Парижі та Кельні, після чого вилетів прямо до Балтійського моря, де по спіралі врізався у воду на схід від Готланду.

Німецькі та данські військові літаки були відправлені для спостереження за літаком, і, за словами пілотів літаків НАТО, у кабіні Cessna 551 вони нікого не побачили. За словами авіаційних експертів, раптове падіння тиску в салоні могло призвести до того, що пасажири машини втратили свідомість і тому їх не було видно в цей момент.

У неділю ввечері до місця аварії попрямували літаки з кількох країн та пасажирський пором, щоб допомогти у рятувальній операції.

Поруч із місцем аварії були помічені уламки, скупчення відходів і схожа на нафту пляма. Пасажирів не знайшли.

Гріземанн був помітною фігурою в Кельні, найбільшому місті західної Німеччини.