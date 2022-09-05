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Разбившийся в Балтийском море частный самолет принадлежал немецкому бизнесмену

Понедельник, 5 сентября 2022, 11:53

Частный самолет, упавший в Балтийское море у берегов Латвии после того, как на его сопровождение подняли истребители НАТО, принадлежал немецкому бизнесмену Георгу Гриземанну.

Об этом сообщила в понедельник его компания Quick Air, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я могу подтвердить, что это был частный самолет нашего владельца Георга Гриземанна", - сказал представитель Quick Air, базирующейся в Кельне чартерной компании.

Он отказался подтвердить сообщение кельнской газеты "Экспресс" о том, что Гриземанн был пилотом, и что его сопровождали жена, дочь и бойфренд дочери.

Причина аварии пока не известна.

Самолет Cessna 551, зарегистрированный в Австрии, вылетел из Хереса на юге Испании в воскресенье днем. Он направлялся в Кельн, однако свернул в Париже и в Кельне, после чего вылетел прямо в Балтийское море, где по спирали врезался в воду к востоку от Готланда.

Немецкие и датские военные самолеты были отправлены для наблюдения за самолетом, и, по словам пилотов самолетов НАТО, в кабине Cessna 551 они никого не увидели. По словам авиационных экспертов, внезапное падение давления в салоне могло привести к тому, что пассажиры машины потеряли сознание и потому они не были видны в этот момент.

В воскресенье вечером к месту аварии направились самолеты из нескольких стран и пассажирский паром, чтобы помочь в спасательной операции.

Рядом с местом аварии были замечены обломки, скопление отходов и похожее на нефть пятно. Пассажиров не нашли.

Гриземанн был заметной фигурой в Кельне, крупнейшем городе западной Германии.

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