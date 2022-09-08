Кібератака, через яку в мережу потрапили секретні документи НАТО, була здійснена на Португалію – ЗМІ

Ціллю кібератаки, що призвела до потрапляння в мережу великого масиву секретних документів Північноатлантичного Альянсу, став Генеральний штаб Збройних сил Португалії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише португальська газета Diario de Noticias із посиланням на джерела.

За інформацією видання, про вразливість португальського Генштабу місцевий уряд дізнався лише після отримання повідомлення від США через посольство в Лісабоні.

Ситуацію влада Португалії вважає "вкрай серйозною". Для її вирішення залучені Офіс національної безпеки, а також спецслужби і контррозвідка.

Очікується, що на зустрічі НАТО високого рівня, яка відбудеться наступного тижня, Португалія має надати пояснення, яким чином стався витік інформації. Попередньо було встановлено, що передача секретної інформації відбулася з порушенням протоколів безпеки.

"Ця кібератака була розтягнутою в часі й непомітною: її здійснювали через ботів, запрограмованих виявляти такі документи, які потім у кілька етапів вилучали", – зазначило одне із джерел, що працює в безпекових структурах.

Джерела в португальському уряді, однак, запевняють, що інцидент не вплинув на відносини Португалії та союзників по Альянсу.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що НАТО проводить оцінку шкідливості впливу витоку секретних військових документів, якими група хакерів торгує онлайн.

Кіберзлочинці, які діють на російських та англійських форумах, продають 80 ГБ вкрадених даних за 15 біткойнів (приблизно 273 000 фунтів стерлінгів) і стверджують, що наразі продали пакет принаймні одному невідомому покупцеві.

У рекламі викрадених даних хакери стверджують, що володіють "секретною інформацією про співробітників компаній, які брали участь у розробці закритих військових проєктів", а також "конструкторською документацією, кресленнями, презентаціями, відео- та фотоматеріалами, контрактними договорами та листуванням з іншими компаніями".