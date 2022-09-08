Кибератака, через которую в сеть попали секретные документы НАТО, была осуществлена на Португалию – СМИ

Целью кибератаки, приведшей к попаданию в сеть большого массива секретных документов Североатлантического Альянса, стал Генеральный штаб Вооруженных сил Португалии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет португальская газета Diario de Noticias со ссылкой на источники.

По информации издания, об уязвимости португальского Генштаба местное правительство узнало только после получения сообщения от США через посольство в Лиссабоне.

Ситуацию власти Португалии считают "крайне серьезной". Для ее решения вовлечены Офис национальной безопасности, а также спецслужбы и контрразведка.

Ожидается, что на встрече НАТО высокого уровня, которая состоится на следующей неделе, Португалия должна предоставить объяснение, каким образом произошла утечка информации. Предварительно установлено, что передача секретной информации состоялась с нарушением протоколов безопасности.

"Эта кибератака была растянута во времени и незаметна: ее осуществляли через ботов, запрограммированных выявлять такие документы, которые затем в несколько этапов изымали", - отметил один из источников, работающий в структурах безопасности.

Источники в португальском правительстве однако уверяют, что инцидент не повлиял на отношения Португалии и союзников по Альянсу.

Напомним, в конце августа стало известно, что НАТО проводит оценку вреда влияния утечки секретных военных документов, которыми группа хакеров торгует онлайн.

Киберпреступники, действующие на российских и английских форумах, продают 80 ГБ украденных данных за 15 биткойнов (около 273 000 фунтов стерлингов) и утверждают, что сейчас продали пакет по крайней мере одному неизвестному покупателю.

В рекламе похищенных данных хакеры утверждают, что владеют "секретной информацией о сотрудниках компаний, участвовавших в разработке закрытых военных проектов", а также "конструкторской документацией, чертежами, презентациями, видео- и фотоматериалами, контрактными договорами и перепиской с другими компаниями".