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Боррель про вступ України в НАТО: головне зараз - продовжувати військову підтримку 

Субота, 1 жовтня 2022, 18:31

Глава дипломатії ЄС Жозеп Бооррель вважає, що приєднання України до НАТО "не є основним питанням на теперішній момент".

Про це він сказав в інтерв'ю каналу 24 Horas, повідомляє "Європейська правда".

На теперішній момент головне, за його словами, продовжувати надавати військову підтримку Україні, як це робилося досі, та продовжувати санкції проти Росії, які, на його запевнення, "дають ефект".

Боррель виступив за продовження більшої військової допомоги Україні, додаткові санкції, збереження існуючих санкцій та за "участь у світовій дипломатичній битві, тому що не всі країни діють проти Росії так само ефективно, сильно та рішуче".

Боррель нагадав, що через російське вторгнення ЄС вперше використав свої кошти для закупівлі зброї та її доставки до третьої країни, що воює. "Разом із внеском США це те, що дозволило Україні захистити себе", - сказав Боррель.

Щодо ядерної загрози від президента Росії Владіміра Путіна, Боррель сказав, що "всі ризики можливі".

Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

Водночас підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії, а також Канада.

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Розширення НАТО Війна з РФ Боррель

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