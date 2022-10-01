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Боррель о вступлении Украины в НАТО: главное сейчас - продолжать военную поддержку 

Суббота, 1 октября 2022, 18:31

Глава дипломатии ЕС Жозеп Бооррель считает, что присоединение Украины к НАТО "не является основным вопросом на данный момент".

Об этом он сказал в интервью каналу 24 Horas, сообщает "Европейская правда".

На данный момент главное, по его словам, продолжать оказывать военную поддержку Украине, как это делалось до сих пор, и продолжать санкции против России, которые, по его заверению, "дают эффект".

Боррель выступил за продолжение большей военной помощи Украине, дополнительные санкции, сохранение существующих санкций и за "участие в мировой дипломатической битве, потому что не все страны действуют против России так же эффективно, сильно и решительно".

Боррель напомнил, что из-за российского вторжения ЕС впервые использовал свои средства для закупки оружия и его доставки в третью воюющую страну. "Вместе с вкладом США это то, что позволило Украине защитить себя", - сказал Боррель.

Относительно ядерной угрозы от президента России Владимира Путина, Боррель сказал, что "все риски возможны".

Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально оказание ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.

В то же время, поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии, а также Канада.

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Расширение НАТО Война с РФ Боррель

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