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Глава Саксонії перепросив за протестувальників, що назвали українців "нацистами"

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Вівторок, 11 жовтня 2022, 21:54

Прем’єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер і бургомістр Лейпцига Буркхард Юнг у вівторок засудили жорстоке поводження з українськими біженцями під час акції протесту, що відбулася в місті в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Leipziger Folkszeitung.

У понеділок у Лейпцигу відбулася акція протесту проти політики федерального уряду Німеччини щодо Росії, в якій взяли участь кількасот людей, зокрема й представники правих поглядів. Вони розмахували російськими прапорами

Паралельно тривала контракція на підтримку України, учасники якої тримали українські прапори й виступали проти Росії. Їх зустріли криками: "Нацисти, геть!" і "Свині, ви живете за наш рахунок".

"Це неприйнятно. Єдине, що мене заспокоює, це те, що я знаю, що переважна більшість людей в Саксонії таке засуджує", – сказав Міхаель Кречмер.

За його словами, саксонці виявляють милосердя до українців та засуджують поведінку, яка була продемонстрована на мітингу днем раніше: "Нам це огидно. І ми проти того, щоб це був образ, який, на думку тих чи інших, уособлює Саксонію. Це не так."

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У поліції Лейпцига заявили, що жодних розслідувань у зв’язку з мітингом не ведеться, оскільки органи влади не можуть ініціювати їх за власною ініціативою.

Також правоохоронці не будуть порушувати справу через демонстрацію ультраправими прапора з правоекстремістським гаслом "Не скаржись, а борись", бо "сама по собі демонстрація цієї символіки не є кримінальним злочином".

Як повідомлялося, близько 952 000 людей прибули до Німеччини з України в лютому-серпні цього року.

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