Глава Саксонии извинился за протестующих, назвавших украинцев "нацистами"

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер и бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг во вторник осудили жестокое обращение с украинскими беженцами во время акции протеста, состоявшейся в городе в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Leipziger Folkszeitung.

В понедельник в Лейпциге состоялась акция протеста против политики федерального правительства Германии в отношении России, в которой приняли участие несколько сотен человек, в том числе и представители правых взглядов. Они размахивали российскими флагами

Параллельно продолжалась контракция в поддержку Украины, участники которой держали украинские флаги и выступали против России. Их встретили криками: "Нацисты, вон!" и "Свиньи, вы живете за наш счет".

2014 Den Ukrainer*innen wird „Nazis raus“ und „Ihr Schweine verpisst euch, ihr lebt auf unsere Kosten“ entgegen geschrieen. #le1010 pic.twitter.com/tx4KG1YJsm — Marco Brás dos Santos (@marcoIsantos) October 10, 2022

"Это неприемлемо. Единственное, что меня успокаивает, это то, что я знаю, что подавляющее большинство людей в Саксонии такое осуждает", - сказал Михаэль Кречмер.

По его словам, саксонцы проявляют милосердие к украинцам и осуждают поведение, которое было продемонстрировано на митинге днем ранее: "Нам это отвратительно. И мы против того, чтобы это был образ, который, по мнению тех или иных, олицетворяет Саксонию. Это не так."

В полиции Лейпцига заявили, что никаких расследований в связи с митингом не ведется, поскольку органы власти не могут инициировать их по собственной инициативе.

Также правоохранители не будут возбуждать дело из-за демонстрации ультраправыми флага с правоэкстремистским лозунгом "Не жалуйся, а борись", потому что "сама по себе демонстрация этой символики не является уголовным преступлением".

Как сообщалось, около 952 000 человек прибыли в Германию из Украины в феврале-августе этого года.