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Франція збільшить військову присутність в Естонії, Литві та Румунії

Вівторок, 11 жовтня 2022, 22:56

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у вівторок заявив про посилення військової присутності французьких сил у Східній Європі на тлі продовження повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час засідання Сенаті Лекорню оголосив про рішення президента Франції Емманюеля Макрона "зміцнити нашу оборонну позицію на східному фланзі Європи" у межах зобов'язань Парижа перед НАТО.

Зокрема в листопаді буде подвоєно контингент Альянсу в Румунії – з 350 до 700 військовослужбовців. За даними AFP, Франція направить туди десяток бронетранспортерів і близько 10 бойових танків Leclerc.

Французький міністр збройних сил додав, що в Литву будуть направлені додаткові літаки Rafale для патрулювання повітряного простору.

А в Естонії в наступному році буде розгорнуто підрозділ легкої піхоти чисельністю близько 100 солдатів на додаток до 300 французьких військовослужбовців, які вже перебувають там.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Альянс вирішив посилити захист на своєму східному фланзі. Приміром, Німеччина має надати Литві бойову бригаду чисельністю від 3000 до 5000 військовослужбовців.

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Франція Естонія Литва Румунія

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