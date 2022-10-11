Франция увеличит военное присутствие в Эстонии, Литве и Румынии

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню во вторник заявил об усилении военного присутствия французских сил в Восточной Европе на фоне продолжения полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время заседания Сената Лекорню объявил о решении президента Франции Эмманюэля Макрона "укрепить нашу оборонительную позицию на восточном фланге Европы" в рамках обязательств Парижа перед НАТО.

В частности, в ноябре будет удвоен контингент Альянса в Румынии - с 350 до 700 военнослужащих. По данным AFP, Франция направит туда десяток бронетранспортеров и около 10 боевых танков Leclerc.

Французский министр вооруженных сил добавил, что в Литву будут направлены дополнительные самолеты Rafale для патрулирования воздушного пространства.

А в Эстонии в следующем году будет развернуто подразделение легкой пехоты численностью около 100 солдат в дополнение к 300 французским военнослужащим, которые уже находятся там.

Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину Альянс решил усилить защиту на своем восточном фланге. К примеру, Германия должна предоставить Литве боевую бригаду численностью от 3000 до 5000 военнослужащих.