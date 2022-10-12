Турция продолжает отдаляться от ЕС, переговоры о вступлении в тупике - отчет

Переговоры ЕС с Турцией о членстве не только приостановлены, но и демонстрируют негативный прогресс: страна продолжает отдаляться от ЕС.

Об этом говорится в представленном в среду отчете ЕК о прогрессе стран, желающих вступить в ЕС, который есть в распоряжении "Европейской правды".

В документе указывается, что Турция остается ключевым партнером для ЕС и страной-кандидатом на вступление.

Впрочем, переговоры о вступлении находятся в тупике с 2018 года.

"Хотя Турция играла ключевую роль в посредничестве в прямых переговорах между Россией и Украиной и июльских зерновых соглашениях, она не присоединилась к ограничительным мерам ЕС", - говорится в отчете.

"Турция продолжает отдаляться от ЕС из-за продолжающегося отката в соблюдении фундаментальных прав, независимости судебной власти, управления экономикой и отсутствия секторальных реформ. Что касается Восточного Средиземноморья, Европейский Совет в июне 2022 г. выразил глубокую обеспокоенность недавними неоднократными действиями и заявлениями со стороны Турции", - утверждает документ.

Как известно, Турция является страной-кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года. Переговоры, которые начались в 2005 году, были остановлены из-за политических разногласий и критики со стороны Брюсселя по поводу нарушений в Турции прав человека и принципов демократии. Однако в прошлогоднем отчете ЕК не было подобных жестких замечаний; наоборот, подчеркивалось, что сотрудничество Турции и ЕС успешно развивается, несмотря на остановленные переговоры о вступлении.

Заметим, что в ежегодной речи "О состоянии Союза" в сентябре президент ЕК не назвала Турцию среди государств, вступление которых нужно ЕС (подробнее читайте в статье "Время для войны, и не только с Россией").

Между тем Турция, как и Украина, вошла в новый формат соседства ЕС. О нем читайте в статье "Зачем Киев согласился на новый формат ЕС и как он будет работать".