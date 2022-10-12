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Чехія з 25 жовтня забороняє в’їзд росіянам за туристичними й студентськими візами

Середа, 12 жовтня 2022, 18:13

Уряд Чехії в середу ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян,  також підтримку навчання білоруських та українських студентів у чеських вишах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт міністерства закордонних справ Чехії.

"Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 громадян Російської Федерації", – сказав глава чеського МЗС Ян Ліпавський.

"Саме тому ми домовилися, що тим російським громадянам, які в'їжджають на чеську територію через зовнішній Шенгенський кордон – зокрема наш міжнародний аеропорт – з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в'їзді", – додав він.

Він уточнив, що це рішення набуде чинності з 25 жовтня і стосуватиметься російських подорожувальників із чинною шенгенською візою, виданою будь-якою країною-членом ЄС.

Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які закрили свої кордони для російських туристів у попередні тижні.

Водночас уряд Чехії дозволив студентам із України вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, а білоруським студентам – дозволив приїжджати на чеську територію.

"Ми хочемо надати якісну європейську освіту тим, кого переслідують з політичних мотивів, і тим, хто налаштований змінити нинішні недемократичні умови у своїй країні", – додав глава чеської дипломатії.

Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

Крім того, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами. А з 30 вересня аналогічні обмеження запровадила і Фінляндія.

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Чехія візи Росія

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