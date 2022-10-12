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Чехия с 25 октября запрещает въезд россиянам по туристическим и студенческим визам

Среда, 12 октября 2022, 18:13

Правительство Чехии в среду приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан, также поддержку обучения белорусских и украинских студентов в чешских вузах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт министерства иностранных дел Чехии.

"Тогда как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывает до 200 граждан Российской Федерации", - сказал глава чешского МИД Ян Липавский.

"Именно поэтому мы договорились, что тем российским гражданам, которые въезжают на чешскую территорию через внешнюю Шенгенскую границу - в частности наш международный аэропорт - с целью туризма, спорта или культуры, теперь будет отказано во въезде", - добавил он.

Он уточнил, что это решение вступит в силу с 25 октября и будет касаться российских путешественников с действующей шенгенской визой, выданной любой страной-членом ЕС.

Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые закрыли свои границы для российских туристов в предыдущие недели.

В то же время правительство Чехии разрешило студентам из Украины поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС, а белорусским студентам - разрешило приезжать на чешскую территорию.

"Мы хотим предоставить качественное европейское образование тем, кого преследуют по политическим мотивам, и тем, кто настроен изменить нынешние недемократические условия в своей стране", - добавил глава чешской дипломатии.

Напомним, с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более длительным и дорогим.

Кроме того, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами. А с 30 сентября аналогичные ограничения ввела и Финляндия.

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Чехия визы Россия

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