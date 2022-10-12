Європейська коміссар з питань енергетики Кадрі Сімсон у середу прокоментувала візит міністра закордонних справ Угорщини Петра Сійярто в Москву для переговорів із енергетичних питань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.

У середу в Празі відбувалася неформальна зустріч міністрів енергетики ЄС, які обговорювали шляхи подолання енергетичної кризи.

"Що стосується енергетичної безпеки, то ми бачимо, що якщо наші національні рішення працюють, то ідеї з Брюсселя приносять лише неприємності та шкоду", – сказав Сійярто і, не чекаючи закінчення зустрічі, сів у спеціальний військовий літак і вирушив до Москви.

Там він провів зустріч із керівником "Газпрому" Олексієм Міллером, після чого оголосив, що Росія зацікавлена у довгостроковому співробітництві з Угорщиною. Також Сійярто повідомив про завершення підготовки угоди з Росією щодо відтермінування платежів за постачання газу.

Крім того, глава угорського МЗС наголосив, що Будапешт продовжить накладати вето на будь-які санкції ЄС, які впливають на постачання російського газу.

Відповідаючи на запитання, що вона думає про переговори міністра закордонних справ Угорщини в Москві, Кадрі Сімсон сказала: "Настав час вчитися на помилках минулого і готуватися до майбутнього".

Раніше Сійярто казав, що їде "для відповідних обговорень із "Газпромом", з "Росатомом" та іншими посадовцями, щоб енергопостачання для Угорщини було в порядку не лише протягом зими, а й у наступні місяці". А тих, хто критикував візит, глава угорського МЗС звинуватив у тому, що вони "не хочуть миру".

Як повідомлялося, у липні Петер Сійярто став першим з 24 лютого європейським посадовцем, який відвідав Москву не для мирних переговорів, а для вирішення двосторонніх питань. Досі ніхто інший з міністрів держав ЄС не повторював такий крок.

Про важливість цього вибору та про те, як Угорщина помиляється не вперше, читайте в публікації Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році.