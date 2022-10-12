Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в среду прокомментировала визит министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто в Москву для переговоров по энергетическим вопросам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.

В среду в Праге проходила неформальная встреча министров энергетики ЕС, которые обсуждали пути преодоления энергетического кризиса.

"Что касается энергетической безопасности, то мы видим, что если наши национальные решения работают, то идеи из Брюсселя приносят только неприятности и вред", - сказал Сийярто и, не дожидаясь окончания встречи, сел в специальный военный самолет и отправился в Москву.

Там он провел встречу с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером, после чего объявил, что Россия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Венгрией. Также Сийярто сообщил о завершении подготовки соглашения с Россией об отсрочке платежей за поставки газа.

Кроме того, глава венгерского МИД подчеркнул, что Будапешт продолжит накладывать вето на любые санкции ЕС, которые влияют на поставки российского газа.

Отвечая на вопрос, что она думает о переговорах министра иностранных дел Венгрии в Москве, Кадри Симсон сказала: "Пришло время учиться на ошибках прошлого и готовиться к будущему".

Ранее Сийярто говорил, что едет "для соответствующих обсуждений с "Газпромом", с "Росатомом" и другими должностными лицами, чтобы энергоснабжение для Венгрии было в порядке не только в течение зимы, но и в последующие месяцы". А тех, кто критиковал визит, глава венгерского МИД обвинил в том, что они "не хотят мира".

Как сообщалось, в июле Петер Сийярто стал первым с 24 февраля европейским чиновником, который посетил Москву не для мирных переговоров, а для решения двусторонних вопросов. До сих пор никто другой из министров государств ЕС не повторял такой шаг.

О важности этого выбора и о том, как Венгрия ошибается не впервые, читайте в публикации Венгрия выбирает сторону зла. Опять, как в 1939 году.