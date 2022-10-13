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Зеленський: сьогодні не може бути дипломатії з Росією

Четвер, 13 жовтня 2022, 11:42

Президент Володимир Зеленський під час виступу перед депутатами ПАРЄ заявив, що не вважає за можливе дипломатію з Росією за нинішніх умов. 

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Дипломатія - найпотужніший інструмент, коли не працює зброя. Дипломатії сьогодні з Росією не може бути. Не може бути такої дипломатії, яка була. Не може бути поваги до керівництва, яке вбиває, захоплює, не поважає міжнародне право", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що не може бути такої ситуації, коли провідні європейські держави та світ підтримують територіальну цілісність України та ізолюють Росію, а "деякі держави продовжують розмовляти, немов нічого не відбувається".

"Тому мені здається, що на сьогодні дипломатична ізоляція Росії - це важливий тиск", - сказав президент, додавши, що росіяни повинні знати, що ця війна відбувається в Україні через те керівництво, яке вони обрали.

Під час виступу Зеленський також закликав до таких санкцій проти РФ, у результаті яких Росія побачила б нуль на своїх енергетичних рахунках.

Як відомо, Угорщина розриває міжнародну ізоляцію Росії. Міністр закордонних справ Петер Сійярто в середу приїхав до Москви вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

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Зеленський Війна з РФ Росія

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