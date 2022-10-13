Зеленский: сегодня не может быть дипломатии с Россией

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами ПАСЕ заявил, что не считает возможной дипломатию с Россией в нынешних условиях.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Дипломатия - самый мощный инструмент, когда не работает оружие. Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была. Не может быть уважения к руководству, которое убивает, захватывает, не уважает международное право", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не может быть такой ситуации, когда ведущие европейские государства и мир поддерживают территориальную целостность Украины и изолируют Россию, а "некоторые государства продолжают разговаривать, словно ничего не происходит".

"Поэтому мне кажется, что на сегодня дипломатическая изоляция России - это важное давление", - сказал президент, добавив, что россияне должны знать, что эта война происходит в Украине из-за того руководства, которое они выбрали.

Во время выступления Зеленский также призвал к таким санкциям против РФ, в результате которых Россия увидела бы ноль на своей энергетических счетах.

Как известно, Венгрия разрывает международную изоляцию России. Министр иностранных дел Петер Сийярто в среду приехал в Москву во второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.