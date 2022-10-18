В Усманова після обшуків у Німеччині конфіскували яйця Фаберже, які він видавав за сувеніри

Після виявлення в результаті обшуку чотирьох так званих яєць Фаберже на віллі російського олігарха Алішера Усманова на озері Тегернзеє, він намагався довести, що це були просто не дуже цінні сувеніри для друзів в Узбекистані.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Знайдені ювелірні вироби дійсно не втрачені оригінали часів царської Росії вартістю до 50 млн євро.

"Але первинний експертний висновок показав, що це не яйця з олова зі скляними камінчиками. Це предмети значної цінності", - підтвердили в прокуратурі Мюнхена.

Наразі замовлено повторний експертний звіт. Інший експерт-мистецтвознавець тепер повинен визначити походження яєць, рік виготовлення і, таким чином, точну вартість.

За інформацією німецького видання, Усманов більше не побачить цих коштовних яєць. Усманов повинен був задекларувати їх як актив після того, як потрапив до санкційного списку, чого він, ймовірно, не зробив.

У вересні німецькі слідчі провели обшуки на віллах Усманова на озері Тегернзеє та вилучили документи.

Пізніше німецькі правоохоронці провели обшук на одній з найбільших мегаяхт у світі Dilbar, яка належить Усманову.

Раніше повідомлялося, що із санкційного списку ЄС зникли прізвища сестри Усманова та ще кількох осіб.