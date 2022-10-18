У Усманова после обысков в Германии конфисковали яйца Фаберже, которые он выдавал за сувениры

После обнаружения в результате обыска четырех яиц Фаберже на вилле российского олигарха Алишера Усманова на озере Тегернзее он пытался доказать, что это были просто не очень ценные сувениры для друзей в Узбекистане.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Найденные ювелирные изделия действительно не утраченные оригиналы времен царской России стоимостью до 50 млн евро.

"Но первичный экспертный вывод показал, что это не яйца из олова со стеклянными камешками. Это предметы значительной ценности", - подтвердили в прокуратуре Мюнхена.

Сейчас заказан повторный экспертный отчет. Другой эксперт-искусствовед теперь должен определить происхождение яиц, год изготовления и, таким образом, точную стоимость.

По информации немецкого издания, Усманов больше не увидит этих ценных вещей. Усманов должен был задекларировать их как актив после того, как попал в санкционный список, чего он, вероятно, не сделал.

В сентябре немецкие следователи провели обыски на виллах Усманова на озере Тегернзее и изъяли документы.

Позже немецкие правоохранители провели обыск на одной из крупнейших мегаяхт в мире Dilbar, которая принадлежит Усманову.

Ранее сообщалось, что из санкционного списка ЕС исчезли фамилии сестры Усманова и еще нескольких человек.