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Иран продолжает отрицать передачу РФ дронов, которые массово замечают в Украине

Среда, 19 октября 2022, 07:52

Официальный Тегеран продолжает настаивать, что не передавал России оружия, в том числе дронов-камикадзе, которые в последнее время массово применяются РФ против Украины.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Нассер Канаани, слова которого приводит CNN, пишет "Европейская правда".

Представитель опроверг информацию о поставках оружия России, в том числе дронов, для войны против Украины, заявив, что она "ложная" и Иран "всегда выступал против продолжения войны". Он добавил, что Тегеран планирует вести переговоры с Киевом, чтобы снять обвинения. 

Как известно, РФ в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают заявления Ирана неправдой.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз собирает доказательства применения иранских дронов Россией и после завершения этого процесса будет готов отреагировать.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать "мешок доказательств" странам ЕС, которые сомневаются в применении Россией иранских дронов.

Неофициально появлялась информация, что Иран планирует передать РФ еще больше дронов и ракеты "земля-земля". 

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Иран Война с РФ

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