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Єврокомісар у Києві оголосив програму підтримки українців у зимовий період

Середа, 19 жовтня 2022, 21:22

Європейський Союз виділить 175 мільйонів євро для підтримки внутрішньо переміщених осіб та українських біженців в Україні та Молдові, а також допоможе з розгортанням прихистків для українців на час зими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час візиту до Києва в середу оголосив єврокомісар з кризового регулювання Янез Ленарчич.

"Майбутня зима, ймовірно, принесе Україні серйозні виклики, і ми повинні бути готовими до них. За рахунок нашої програм rescEU тимчасовий притулок буде негайно розгорнуто в трьох різних регіонах України – Рівненській області, Бучанському районі та Харківській області", – цитує Ленарчича пресслужба Єврокомісії.

Там уточнили, що ЄС допоможе виділить 62,3 мільйона євро для підготовки пунктів тимчасового розміщення та забезпечення їх усім необхідним. 500 пунктів будуть розміщені в Рівненській області, 550 – у Бучанському районі і 600 – в Харківській області в Україні. Кожен пункт може прийняти до п'яти осіб і повністю обладнаний ліжками та обігрівачами.

З урахуванням прихистку, що буде розміщений у Румунії, у разі надзвичайної ситуації цією інфраструктурою зможуть скористатися 46 тисяч людей.

Із анонсованих 175 мільйонів євро гуманітарної допомоги більшість (150 мільйонів) буде виділено на допомогу в Україні, а решту – для Молдови.

Кошти передусім будуть спрямовані на забезпечення людей житлом, придатним для проживання взимку, а також навчання з питань надзвичайних ситуацій, охорону здоров'я та допомогу у сфері захисту.

Як повідомлялося, міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробіництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер оголосила про виділення 70 мільйонів євро для забезпечення опалення в Україні.

Читайте також інтерв'ю Янеза Ленарчича ЄвроПравді: "ЄК ухвалить висновок по заявці України на членство швидше, ніж для будь-якої держави досі".

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