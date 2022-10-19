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Еврокомиссар в Киеве объявил программу поддержки украинцев в зимний период

Среда, 19 октября 2022, 21:22

Европейский Союз выделит 175 миллионов евро для поддержки внутренне перемещенных лиц и украинских беженцев в Украине и Молдове, а также поможет с развертыванием приютов для украинцев на время зимы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время визита в Киев в среду объявил еврокомиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич.

"Будущая зима, вероятно, принесет Украине серьезные вызовы, и мы должны быть готовыми к ним. За счет нашей программ rescEU временное убежище будет немедленно развернуто в трех разных регионах Украины - Ровенской области, Бучанском районе и Харьковской области", - цитирует Ленарчича пресс-служба Еврокомиссии.

Там уточнили, что ЕС поможет выделит 62,3 миллиона евро для подготовки пунктов временного размещения и обеспечения их всем необходимым. 500 пунктов будут размещены в Ровенской области, 550 - в Бучанском районе и 600 - в Харьковской области в Украине. Каждый пункт может принять до пяти человек и полностью оборудован кроватями и обогревателями.

С учетом приюта, который будет размещен в Румынии, в случае чрезвычайной ситуации этой инфраструктурой смогут воспользоваться 46 тысяч человек.

Из анонсированных 175 миллионов евро гуманитарной помощи большинство (150 миллионов) будет выделено на помощь в Украине, а остальное - для Молдовы.

Средства прежде всего будут направлены на обеспечение людей жильем, пригодным для проживания зимой, а также обучение по вопросам чрезвычайных ситуаций, здравоохранение и помощь в сфере защиты.

Как сообщалось, министр внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер объявила о выделении 70 миллионов евро для обеспечения отопления в Украине.

Читайте также интервью Янеза Ленарчича ЕвроПравде: "ЕК примет решение по заявке Украины на членство быстрее, чем для любой страны ранее".

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