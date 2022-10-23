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Сі Цзіньпіна з переобранням генсеком компартії Китаю привітали Путін і лідер КНДР

Неділя, 23 жовтня 2022, 14:02

Президент Росії Владімір Путін привітав голову КНР Сі Цзіньпіна з переобранням на посаду генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Китаю.

Про це йдеться в заяві на сайті Кремля, пише "Європейська правда".

Путін висловив упевненість, що рішення з'їзду сприятимуть "успішному виконанню масштабних соціально-економічних завдань, що стоять перед Китаєм, а також зміцненню позицій країни на міжнародній арені".

"Буду радий продовженню нашого конструктивного діалогу і тісної спільної роботи з розвитку відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії між нашими державами", - йдеться в повідомленні.

Сі Цзіньпіна також привітав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, повідомляє Reuters.

"20-й з'їзд КПК став важливою віхою для китайської партії і народу в просуванні історичного процесу великого процвітання китайської нації під прапором соціалістичної ідеї з китайською специфікою в нову епоху", - йдеться в листі Кіма.

Привітання швидко надійшли від країн, які є союзниками Китаю, тоді як США поки що не відреагували на обрання Сі Цзіньпіна.

У неділю голова КНР Сі Цзіньпін отримав третій п'ятирічний термін на посаді генерального секретаря Комуністичної партії Китаю. Це майже напевно означає, що він буде переобраний на посаду президента на щорічній сесії парламенту Китаю в березні.

У новий склад політбюро увійшли лише його висуванці. Раніше в Китаї діяло обмеження у два терміни на цій посаді, але у 2018 році, з ініціативи нинішнього лідера країни, це правило скасували.

Сі Цзіньпін, який прийшов до влади 2012 року, таким чином, зміцнив своє становище найвпливовішого китайського політика з часів Мао Цзедуна.

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Китай Путін КНДР

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