Си Цзиньпина с переизбранием генсеком компартии Китая поздравили Путин и лидер КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля, пишет "Европейская правда".

Путин выразил уверенность, что решения съезда будут способствовать "успешному выполнению стоящих перед Китаем масштабных социально-экономических задач, а также упрочению позиций страны на международной арене".

"Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими государствами", - говорится в сообщении.

Си Цзиньпина также поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает Reuters.

"20-й съезд КПК стал важной вехой для китайской партии и народа в продвижении исторического процесса великого процветания китайской нации под знаменем социалистической идеи с китайской спецификой в новую эпоху", - говорится в письме Кима.

Поздравления быстро поступили от стран, которые являются союзниками Китая, тогда как США пока не отреагировали на избрание Си Цзиньпина.

В воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин получил третий пятилетний срок на посту генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Это почти наверняка означает, что он будет переизбран на пост президента на ежегодной сессии парламента Китая в марте.

В новый состав политбюро вошли только его выдвиженцы. Ранее в Китае действовало ограничение в два срока на этом посту, но в 2018 году, по инициативе нынешнего лидера страны, это правило отменили.

Си Цзиньпин, который пришел к власти в 2012 году, таким образом, укрепил свое положение самого влиятельного китайского политика со времен Мао Цзэдуна.