У Нью-Йорку розпочався суд у справі про шахрайство бізнес-імперії Трампа

У місті Нью-Йорк у понеділок розпочався судовий процес щодо сімейного бізнесу 45-го президента США Дональда Трампа, Trump Organization, за звинуваченням у шахрайстві та ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Прокуратура округу Мангеттен звинуватила Trump Organization, якою наразі керують два дорослих сина Трампа, Дональд-молодший і Ерік Трамп, в приховуванні компенсації, яку вона виплатила топменеджерам у період з 2005 по 2021 рік.

Один із них, колишній фінансовий директор Trump Organization Аллен Вайссельберг, уже визнав себе винним за 15 пунктами обвинувачень у податковому шахрайстві та, як очікується, дасть свідчення проти компанії в межах угоди про визнання вини.

Зокрема Вайссельберг визнав, що змовився з Trump Organization для отримання незадекларованих вигод, таких як апартаменти в дорогому районі Мангеттена, розкішні автомобілі для себе й дружини та навчання в приватній школі для онуків.

У разі визнання Trump Organization винною їй загрожує штраф у розмірі понад 1,5 мільйона доларів.

Хоча ім’я Дональда Трампа не згадується у справі, він назвав розслідування проти своєї бізнес-імперії "полюванням на відьом" на тлі прийдешніх проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 8 листопада.

Раніше генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс також звинуватила Трампа і трьох його старших дітей у цілеспрямованому завищенні та заниженні вартості свого майна з метою уникнення податкових зобов'язань та отримання більш вигідних кредитних і страхових угод.

Вона вимагає оголосити постійну заборону для Трампа і його дітей обіймати керівні посади в компаніях штату, там же на п’ять років заборонити їм купувати нерухомість і змусити відповідачів відшкодувати завдані банкам збитки в розмірі 250 мільйонів доларів.

Це не єдине гучне розслідування, в якому фігурує Трамп, що планує балотуватися в президенти США у 2024 році.

У Конгресі ведеться розслідування подій 6 січня 2021 року під Капітолієм, у якому Трампа можуть звинуватити в саботажі своїх обов’язків як верховного головнокомандувача. Нещодавно спецкомітет Палати представників направив 45-му президенту США повістку з вимогою надати свідчення та документи для розслідування.

Є також підозри щодо можливого втручання Трампа в затвердження результатів президентських виборів у штаті Джорджія. Крім того, в серпні Федеральне бюро розслідувань здійснило обшуки в резиденції 45-го президента США в Мар-а-Лаґо, де він, імовірно, в порушення процедури тримав секретні документи. За це Трампу може загрожувати ув’язнення.