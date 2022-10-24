В Нью-Йорке начался суд по делу о мошенничестве бизнес-империи Трампа

В городе Нью-Йорк в понедельник начался судебный процесс в отношении семейного бизнеса 45-го президента США Дональда Трампа, Trump Organization, по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Прокуратура округа Манхэттен обвинила Trump Organization, которой сейчас руководят два взрослых сына Трампа, Дональд-младший и Эрик Трамп, в сокрытии компенсации, которую она выплатила топ-менеджерам в период с 2005 по 2021 год.

Один из них, бывший финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг, уже признал себя виновным по 15 пунктам обвинений в налоговом мошенничестве и, как ожидается, даст показания против компании в рамках соглашения о признании вины.

В частности, Вайссельберг признал, что сговорился с Trump Organization для получения незадекларированных выгод, таких как апартаменты в дорогом районе Манхэттена, роскошные автомобили для себя и жены и обучение в частной школе для внуков.

В случае признания Trump Organization виновной ей грозит штраф в размере более 1,5 миллиона долларов.

Хотя имя Дональда Трампа не упоминается в деле, он назвал расследование против своей бизнес-империи "охотой на ведьм" на фоне грядущих промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября.

Ранее генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс также обвинила Трампа и трех его старших детей в целенаправленном завышении и занижении стоимости своего имущества с целью избежания налоговых обязательств и получения более выгодных кредитных и страховых сделок.

Она требует объявить постоянный запрет для Трампа и его детей занимать руководящие должности в компаниях штата, там же на пять лет запретить им покупать недвижимость и заставить ответчиков возместить нанесенный банкам ущерб в размере 250 миллионов долларов.

Это не единственное громкое расследование, в котором фигурирует Трамп, планирующий баллотироваться в президенты США в 2024 году.

В Конгрессе ведется расследование событий 6 января 2021 года под Капитолием, в котором Трампа могут обвинить в саботаже своих обязанностей как верховного главнокомандующего. Недавно спецкомитет Палаты представителей направил 45-му президенту США повестку с требованием предоставить показания и документы для расследования.

Есть также подозрения относительно возможного вмешательства Трампа в утверждение результатов президентских выборов в штате Джорджия. Кроме того, в августе Федеральное бюро расследований провело обыски в резиденции 45-го президента США в Мар-а-Лаго, где он, вероятно, в нарушение процедуры держал секретные документы. За это Трампу может грозить заключение в тюрьму.