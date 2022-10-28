Орбана треба просто перечекати – Кулеба
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна не буде змінювати своєї позиції щодо Угорщини, поки вона не завдає "критичної шкоди" відносинам.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба заявив в інтерв’ю ТСН.
"(Прем’єр-міністр Угорщини) Віктор Орбан – дуже хитрий політик. Навіть якщо він спалить усі мости, то побудує понтонну переправу. Угорщину треба просто перечекати… Стільки, скільки треба", – сказав він.
За словами міністра, "поки що критичної шкоди від позиції Угорщини немає".
"Є якісь дошкульні речі, але критичної шкоди немає. Буде критична шкода – будемо змінювати позицію. Поки що у нього своя внутрішня політика, він у неї бавиться, воює за гроші Брюсселя, критикує Брюссель, це їхні справи. Усе буде нормально", – запевнив Кулеба.
Угорська влада послідовно виступає за припинення санкцій ЄС проти Росії, стверджуючи, що вони не працюють і лише шкодять угорцям.
Нещодавно Орбан заявив, що підтримка Європейським Союзом України шляхом санкцій і військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію блоку.
В МЗС України на це зауважили: якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки можуть опинитися в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе додзвонитися в Москву.
Про позицію Угорщини і про те, як вона помиляється не вперше, читайте в публікації: Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році.