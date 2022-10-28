Орбана надо просто переждать - Кулеба

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина не будет менять своей позиции в отношении Венгрии, пока она не наносит "критический вред" отношениям.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба заявил в интервью ТСН.

"(Премьер-министр Венгрии) Виктор Орбан - очень хитрый политик. Даже если он сожжет все мосты, то построит понтонную переправу. Венгрию надо просто переждать... Столько, сколько надо", - сказал он.

По словам министра, "пока критического ущерба от позиции Венгрии нет".

"Есть какие-то чувствительные вещи, но критического вреда нет. Будет критический вред - будем менять позицию. Пока что у него своя внутренняя политика, он в нее играет, воюет за деньги Брюсселя, критикует Брюссель, это их дела. Все будет нормально", - заверил Кулеба.

Венгерские власти последовательно выступают за прекращение санкций ЕС против России, утверждая, что они не работают и только вредят венграм.

Недавно Орбан заявил, что поддержка Европейским Союзом Украины путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию блока.

В МИД Украины на это заметили: если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки могут оказаться в Будапеште быстрее, чем кто-то из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву.

О позиции Венгрии и о том, как она ошибается не впервые, читайте в публикации: Венгрия выбирает сторону зла. Опять, как в 1939 году.