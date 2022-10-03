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Після виборів у Болгарії не виключене формування антикорупційної коаліції - експертка

Понеділок, 3 жовтня 2022, 08:28

Підсумки виборів у Болгарії можуть призвести до формування декількох типів коаліції, серед яких не виключена і антикорупційна коаліція.

Таку думку висловила Весела Чернева, заступниця директора аналітичного центру Європейська рада з міжнародних відносин (ECFR) та голова офісу організації у Софії, повідомляє "Європейська правда".

"Голосування в Болгарії може призвести до виникнення двох типів коаліцій: антикорупційної коаліції, в якій не знайшлося б місця ГЕРБ під керівництвом Бойка Борисова, або геополітичної коаліції центристських партій, що, проте, було б можливим лише у разі відставки Борисова з посади голови його партії", - вважає Чернева.

Ще один можливий варіант - "коаліція залаштунків" на чолі з ГЕРБ. Проте він вкрай ризикований для репутації політичної сили, яка є членом "Європейської народної партії", підкреслила Чернева..

При цьому сценарій, за якого партії не зможуть сформувати коаліцію, підірве парламентську демократію в Болгарії і ще більше скилить шальки терезів на користь проросійського президента Румена Радєва.

"Громадянський рух за розвиток Болгарії" колишнього багаторічного прем’єр-міністра країни Бойка Борисова здобув перемогу на четвертих парламентських виборах в країні за останні півтора року. Результат ГЕРБ не дає абсолютної більшості у парламенті.

Політична криза в Болгарії почалася у червні, коли популістська партія "Є такий народ" вийшла з коаліції. Опозиційна партія ГЕРБ ініціювала вотум недовіри, і уряд Кирила Петкова було відправлено у відставку.

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Болгарія ЄвроЖиття

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