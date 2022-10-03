После выборов в Болгарии не исключено формирование антикоррупционной коалиции – эксперт

Результаты выборов в Болгарии могут привести к формированию нескольких типов коалиции, среди которых не исключена и антикоррупционная коалиция.

Такое мнение выразила Весела Чернева, заместитель директора аналитического центра Европейский совет по международным отношениям (ECFR) и глава офиса организации в Софии, сообщает "Европейская правда".

"Голосование в Болгарии может привести к возникновению двух типов коалиций: антикоррупционной коалиции, в которой не нашлось бы места ГЭРБ под руководством Бойко Борисова, или геополитической коалиции центристских партий, что, однако, было бы возможно только в случае отставки Борисова с должности главы его партии ", – считает Чернева.

Еще один возможный вариант – "закулисная коалиция" во главе с ГЕРБ. Однако он крайне рискован для репутации политической силы, являющейся членом "Европейской народной партии", подчеркнула Чернева.

При этом сценарий, при котором партии не смогут сформировать коалицию, подорвет парламентскую демократию в Болгарии и еще больше склонит чашу весов в пользу пророссийского президента Румена Радева.

"Гражданское движение за развитие Болгарии" бывшего многолетнего премьер-министра страны Бойко Борисова одержало победу на четвертых парламентских выборах в стране за последние полтора года. Результат ГЭРБ не дает абсолютного большинства в парламенте.

Политический кризис в Болгарии начался в июне, когда популистская партия "Есть такой народ" вышла из коалиции. Оппозиционная партия ГЕРБ инициировала вотум недоверия, и правительство Кирилла Петкова было отправлено в отставку