В Берлине активистки "приклеили" себя к скелету динозавра в музее

Двое активисток немецкого климатического движения Letzte Generation ("Последнее поколение") приклеились к металлической конструкции, которая удерживает скелет динозавра возрастом 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

На фотографиях, распространенных Letzte Generation в соцсетях, видно двух женщин в светоотражающих жилетах, которые держат плакат со словами: "Что, если правительство не может справиться с этим?".

"Как и динозаврам в те времена, нам угрожают климатические изменения, которым мы не можем противостоять. Если мы не хотим вымирания, мы должны действовать сейчас", - пояснил движение.

‼️Zwei Mütter angeklebt im #Naturkundemuseum in Berlin‼️



„Die Dinosaurier sind ausgestorben, weil sie einer Klimakatastrophe nicht standhalten konnten. Das droht uns auch: Täglich sterben 150 Arten aus. Und das ist erst der Anfang.“ - Caris und Solvig



Lasst uns handeln! pic.twitter.com/kO9Bb1dgpE — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 30, 2022

В Музее естествознания Берлина объяснили Tagesspiegel, что активистки приклеились не непосредственно к скелету динозавра, а к его металлическому креплению.

Полиция Берлина, прибывшая на вызов службы безопасности музея, обнаружила двух женщин в возрасте 34 и 42 года. Их отклеили от каркаса и доставили в полицию.

По фактам незаконного проникновения и повреждения имущества были выдвинуты обвинения и возбуждены уголовные дела, добавили правоохранители.

„Wollen wir aussterben wie die Dinosaurier oder wollen wir überleben?“ pic.twitter.com/YE473uExIg — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 30, 2022

Активисты Letzte Generation ранее отметились другими акциями против произведений искусства, призванными привлечь внимание к климатическому кризису.

Так, двое активистов группы облили картофельным пюре картину "Стога сена" французского импрессиониста Клода Моне, экспонируемую в музее Барберини в Потсдаме. Одной из активисток за это грозит три года заключения.

Еще раньше экоактивисты из Letzte Generation приклеились руками к раме "Сикстинской Мадонны" Рафаэля в Дрезденской картинной галерее старых мастеров, чем нанесли ей ущерб на сумму в почти 12 тысяч евро.