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В Берлине активистки "приклеили" себя к скелету динозавра в музее

фото, видео
Воскресенье, 30 октября 2022, 19:04

Двое активисток немецкого климатического движения Letzte Generation ("Последнее поколение") приклеились к металлической конструкции, которая удерживает скелет динозавра возрастом 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

На фотографиях, распространенных Letzte Generation в соцсетях, видно двух женщин в светоотражающих жилетах, которые держат плакат со словами: "Что, если правительство не может справиться с этим?".

"Как и динозаврам в те времена, нам угрожают климатические изменения, которым мы не можем противостоять. Если мы не хотим вымирания, мы должны действовать сейчас", - пояснил движение.

В Музее естествознания Берлина объяснили Tagesspiegel, что активистки приклеились не непосредственно к скелету динозавра, а к его металлическому креплению.

Полиция Берлина, прибывшая на вызов службы безопасности музея, обнаружила двух женщин в возрасте 34 и 42 года. Их отклеили от каркаса и доставили в полицию.

По фактам незаконного проникновения и повреждения имущества были выдвинуты обвинения и возбуждены уголовные дела, добавили правоохранители.

Активисты Letzte Generation ранее отметились другими акциями против произведений искусства, призванными привлечь внимание к климатическому кризису.

Так, двое активистов группы облили картофельным пюре картину "Стога сена" французского импрессиониста Клода Моне, экспонируемую в музее Барберини в Потсдаме. Одной из активисток за это грозит три года заключения.

Еще раньше экоактивисты из Letzte Generation приклеились руками к раме "Сикстинской Мадонны" Рафаэля в Дрезденской картинной галерее старых мастеров, чем нанесли ей ущерб на сумму в почти 12 тысяч евро.

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