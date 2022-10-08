У партії Шольца закликали вірити ядерним погрозам Путіна і натякнули на необхідність перемовин

Лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольф Мютзеніх застеріг від ядерної есклації війни РФ проти України і закликав Німеччину спробувати разом із США шукати спосіб завершити війну в Україні шляхом переговорів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі SPIEGEL.

Мютзеніх зауважив, що Путін за час повномасштабної війни неодноразово натякав на готовність застосувати ядерну зброю.

"Я раджу серйозно сприймати ці погрози і не покладатися на запевнення експертів, які вважають, що "розуміють" Путіна і можуть передбачити його поведінку", - сказав він.

Депутат закликав главу МЗС Анналену Бербок "вдатися до нових дипломатичних ініціатив поруч із США", і сказав, що Вашингтон, схоже, зараз прагне дослідити варіанти завершення війни шляхом перемовин.

"Ми маємо не лише заохотити до цього відповідних осіб у Вашингтоні, але й активно підтримати їх. Війна без обмежень погіршує гуманітарну та соціально-економічну ситуацію в Україні та стабільність світового порядку загалом. Також завдання Німеччини - подбати про те, щоб "мислення" зонами впливу не стало незворотнім процесом", - сказав лідер фракції.

"Дипломатія не має бути обмежена ідеологічною непоступністю чи моралізаторством. Ми змушені визнати, що такі люди як Владімір Путін, Сі Цзіньпін, Віктор Орбан, Реджеп Таїп Ердоган та Мохаммед бін Салман (спадковий принц Саудівської Аравії - ред.) та ще багато інших будуть впливати на долю своїх країн, сусідів та всього світу довше, ніж нам хотілось би", - наголосив Рольф Мютзеніх.

Анналена Бербок заявляла, що ФРН дуже серйозно сприймає погрози Путіна та зауважила, що його виступ 30 вересня дав зрозуміти, "що його імперське божевілля не обмежується Україною".

Нагадаємо, після псевдореферендумів РФ на окупованих територіях та їхнього "приєднання" президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом Росії і необхідність посилення обороноздатності України.