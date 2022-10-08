Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В партии Шольца призвали верить ядерным угрозам Путина и намекнули на необходимость переговоров

Суббота, 8 октября 2022, 17:36

Лидер фракции социал-демократов в Бундестаге Рольф Мютзених предостерег от ядерной эсклации войны РФ против Украины и призвал Германию попробовать вместе с США искать способ завершить войну в Украине путем переговоров. 

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии SPIEGEL.

Мютзених отметил, что Путин за время полномасштабной войны неоднократно намекал на готовность применить ядерное оружие. 

"Я советую серьезно воспринимать эти угрозы и не полагаться на заверения экспертов, которые считают, что "понимают" Путина и могут предсказать его поведение", - сказал он.

Депутат призвал главу МИД Анналену Бербок "прибегнуть к новым дипломатическим инициативам рядом с США", и сказал, что Вашингтон, похоже, сейчас хочет исследовать варианты завершения войны путем переговоров. 

"Мы должны не только поощрять к этому соответствующих лиц в Вашингтоне, но и активно поддержать их. Война без ограничений ухудшает гуманитарную и социально-экономическую ситуацию в Украине и стабильность мирового порядка в целом. Также задача Германии - позаботиться о том, чтобы мышление "зонами влияния" не стало необратимым процессом", - сказал лидер фракции.

"Дипломатия не должна быть ограничена идеологической неуступчивостью или морализаторством. Мы вынуждены признать, что такие люди как Владимир Путин, Си Цзиньпин, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган и Мохаммед бин Салман (наследный принц Саудовской Аравии - ред.) и еще многие другие будут влиять на судьбу своих стран, соседей и всего мира дольше, чем нам хотелось бы", - отметил Рольф Мютзених.

Анналена Бербок заявляла, что ФРГ очень серьезно воспринимает угрозы Путина и отметила, что его выступление 30 сентября дало понять, "что его имперское безумие не ограничивается Украиной".

Напомним, после псевдореферендумов РФ на оккупированных территориях и их "присоединения" президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором констатирована невозможность вести переговоры с президентом России и необходимость усиления обороноспособности Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия

Статьи

Мир не для всех. Как саммит в Праге попытался примирить врагов в Европе и вне ее

Близка договоренность о мире на Южном Кавказе, где Россия должна потерпеть поражение... Майя Санду стала звездой встреч в Праге...
8 октября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Фокус на безопасность: как война изменила приоритеты Консультативной миссии ЕС

Нападение России переориентировало нашу деятельность на помощь Украине в обороне и поддержку правоохранительных органов в защите граждан (укр.)
7 октября 2022 — Антти Хартикайнен, Консультативная миссия ЕС в Украине

98% за выход из РФ: как в Чехии в шутку готовят "аннексию" Калининграда

Военно-морской флот Чехии, морское министерство и пивопроводы "Пивной поток" и "Пивной поток-2" – в Чехии уже неделю не стихает настоящий интернет-шторм (укр.)
7 октября 2022 — Иванна Костина, Европейская правда