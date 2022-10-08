В партии Шольца призвали верить ядерным угрозам Путина и намекнули на необходимость переговоров

Лидер фракции социал-демократов в Бундестаге Рольф Мютзених предостерег от ядерной эсклации войны РФ против Украины и призвал Германию попробовать вместе с США искать способ завершить войну в Украине путем переговоров.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии SPIEGEL.

Мютзених отметил, что Путин за время полномасштабной войны неоднократно намекал на готовность применить ядерное оружие.

"Я советую серьезно воспринимать эти угрозы и не полагаться на заверения экспертов, которые считают, что "понимают" Путина и могут предсказать его поведение", - сказал он.

Депутат призвал главу МИД Анналену Бербок "прибегнуть к новым дипломатическим инициативам рядом с США", и сказал, что Вашингтон, похоже, сейчас хочет исследовать варианты завершения войны путем переговоров.

"Мы должны не только поощрять к этому соответствующих лиц в Вашингтоне, но и активно поддержать их. Война без ограничений ухудшает гуманитарную и социально-экономическую ситуацию в Украине и стабильность мирового порядка в целом. Также задача Германии - позаботиться о том, чтобы мышление "зонами влияния" не стало необратимым процессом", - сказал лидер фракции.

"Дипломатия не должна быть ограничена идеологической неуступчивостью или морализаторством. Мы вынуждены признать, что такие люди как Владимир Путин, Си Цзиньпин, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган и Мохаммед бин Салман (наследный принц Саудовской Аравии - ред.) и еще многие другие будут влиять на судьбу своих стран, соседей и всего мира дольше, чем нам хотелось бы", - отметил Рольф Мютзених.

Анналена Бербок заявляла, что ФРГ очень серьезно воспринимает угрозы Путина и отметила, что его выступление 30 сентября дало понять, "что его имперское безумие не ограничивается Украиной".

Напомним, после псевдореферендумов РФ на оккупированных территориях и их "присоединения" президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором констатирована невозможность вести переговоры с президентом России и необходимость усиления обороноспособности Украины.