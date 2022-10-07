Білий дім прокоментував заяву Байдена щодо "Армагеддону"

Заяви президента США Джо Байдена про перспективу "Армагеддону" у світлі заяв Владіміра Путіна не ґрунтуються на нових розвідувальних даних про можливість застосування Росією ядерної зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу у п’ятницю.

"Коментарі президента (США) підкреслюють те, що ми вже не раз говорили, а саме – наскільки серйозно ми сприймаємо загрози про ядерну зброю. Так само ми чинили, коли Росія робила такі погрози протягом конфлікту", – сказала вона.

Представниця Білого дому уточнила, що США не отримували нових даних, пов’язаних із ядерними загрозами РФ, і "не бачать жодних причин змінювати розгортання стратегічних ядерних сил".

Напередодні, нагадаємо, президент США Джо Байден порівняв нинішні ядерні погрози Кремля з Карибською кризою 1960-их років, попередивши про ризик зіткнення з "Армагеддоном". "У нас є загроза застосування ядерної зброї, якщо все триватиме так само", - вважає президент США.

Заява Байдена викликала резонанс у США і за кордоном, оскільки таких слів для характеристики ядерного шантажу РФ у Вашингтоні досі не вживали.

Як відомо, президент РФ Владімір Путін 30 вересня під час виступу в Кремлі заявив, що США створили прецедент застосуванням ядерної зброї у 1945 році.

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

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