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Шольц анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану наступного тижня

Субота, 12 листопада 2022, 11:58

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає за новий раунд санкцій Європейського союзу проти Ірану наступного тижня.

Про це він сказав він у відеоролику, опублікованому в Twitter, пише "Європейська правда".

"Європейський союз уже запровадив кілька пакетів санкцій. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво", - сказав Шольц.

Канцлер Німеччини також згадав, що Іран постачає Росії безпілотники, які використовуються для ударів по Україні та вбивають мирне населення.

"Ми повинні звертати увагу і вживати заходів, коли порушуються права людини. Ми є свідками сміливої боротьби іранців за більшу свободу і справедливість і жорстокого насильства проти них. Санкції - це один зі способів, за допомогою якого ми посилюємо тиск на режим", - сказав Шольц.

Раніше Шольц заявив, що дипломатичне вирішення питання припинення війни в Україні наразі неможливе.

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Іран санкції

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