Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Шольц анонсировал новый пакет санкций ЕС против Ирана на следующей неделе

Суббота, 12 ноября 2022, 11:58

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает за новый раунд санкций Европейского союза против Ирана на следующей неделе.

Об этом он сказал он в видеоролике, опубликованном в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Европейский союз уже ввел несколько пакетов санкций. Дальнейшие санкции будут добавлены на следующей неделе. Мы хотим продолжать усиливать давление на Корпус стражей революции и политическое руководство", - сказал Шольц.

Канцлер Германии также упомянул, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются для ударов по Украине и убивают мирное население.

"Мы должны обращать внимание и принимать меры, когда нарушаются права человека. Мы являемся свидетелями смелой борьбы иранцев за большую свободу и справедливость и жестокого насилия против них. Санкции - это один из способов, с помощью которого мы усиливаем давление на режим", - сказал Шольц.

Ранее Шольц заявил, что дипломатическое решение вопроса прекращения войны в Украине пока невозможно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Иран санкции

Статьи

Война за Арктику или энергетические диверсии: почему активизировались российские шпионы в Норвегии

Что стоит за российскими "активными мероприятиями" в Норвегии? Есть ли основания говорить о подготовке диверсий на норвежской энергетической инфраструктуре? (укр.)
11 ноября 2022 — Роман Горбик, для Европейской правды

Минкульт и другие извращения: почему союз евроинтеграции и Минкульта – опасная идея

Задуманная реформа, если будет проведена, станет худшим с 2014 года управленческим решением в сфере координации интеграции Украины в ЕС и НАТО.
11 ноября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Почему план Маршалла для Украины должен стать и масштабным, и "зеленым" – письмо United4Ukraine

Амбициозный план переоснащения промышленности и экономики Украины должен сделать Европу сильнее перед лицом угроз энергетической безопасности и климатического кризиса (укр.)
11 ноября 2022 — United4Ukraine