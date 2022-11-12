Британець, який повернувся з полону "ДНР", знову вирушить в Україну – але не воювати

Колишній військовослужбовець Збройних Сил, британець Ейден Аслін, який повернувся додому в межах масштабного обміну полонених у вересні, готується повернутися в Україну в ролі інтернет-репортера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Аслін заявив, що буде вести репортажі про війну та викладатиме їх на своєму YouTube-каналі, але не братиме участі в бойових діях. Його близькі, зазначив він, підтримують це рішення, хоча їм і нелегко відпустити його знову в Україну.

Британця, який із 2018 року служив у морській піхоті ЗСУ, було захоплено в полон у квітні в Маріуполі. У зверненні до рідних він казав, що його підрозділ змушений здатися в полон через відсутність їжі та води.

У полоні, як пізніше розповідав британець, його утримували в маленькій камері з відкритим вікном, без туалету і малої кількості їжі. Йому також погрожували смертю, били і змушували співати російський гімн.

У червні Асліна, а також ще одного британця Шона Піннера й марокканця Брахіма Саадуна "засудив" до смертної кари так званий суд терористичної організації "ДНР".

Водночас у вересні в межах одного з наймасштабніших обмінів полонених між Росією та Україною Аслін разом із дев’ятьома іншими іноземцями повернувся додому.

На початку листопада "суддя" Алєксандр Нікулін, який "засудив" Асліна до смертної кари, отримав вогнепальні поранення в результаті замаху на вбивство.